Pep Guardiola va divorcer

En plus des difficultés sportives, des problèmes extra sportifs semblent faire leur apparition dans le quotidien de Pep Guardiola. En effet, selon le Daily Mirror, le manager espagnol et sa femme Cristina Serra se seraient séparés, et seraient en instance de divorce. En couple depuis 30 ans, ils allaient fêter cette année leurs onze ans de mariage, eux qui ont eu trois enfants ensemble. Toujours selon le Mirror, les deux époux seraient restés en bons termes et auraient été aperçus ensemble même après leur rupture.

La suite après cette publicité

Cristina Serra, l’épouse de Pep Guardiola, vivait loin de son mari depuis 2019, depuis le retour de cette dernière à Barcelone. Le manager faisait des allers-retours entre Manchester et la Catalogne pour rendre visite à sa femme depuis plusieurs années. Un problème de plus pour Pep Guardiola, qui sort tout juste d’une série cataclysmique avec Manchester City, faisant s’envoler toute chance de titre en Premier League.