Rennes : Jorge Sampaoli réagit à la rumeur Brice Samba

Seko Fofana ne devrait pas débarquer seul à Rennes cet hiver. 12e de Ligue 1 malgré un budget structuré pour jouer les places européennes, le club breton est aujourd’hui dans l’obligation de rectifier le tir. Pour y parvenir, la direction des Rouge et Noir entend réajuster l’effectif, avec plusieurs postes ciblés. Ce jeudi en conférence de presse, Jorge Sampaoli a notamment indiqué qu’il espérait au moins un joueur par ligne. L’Argentin a également évoqué le cas de Brice Samba, dont le nom circule avec insistance du côté de Rennes depuis plusieurs jours.

« On a parlé de Samba ou d’autres joueurs, pour le moment, personne n’est arrivé. Le problème de Steve (Mandanda ndlr) vient de sa situation contractuelle, avec une fin de contrat en juin. Le club essaye de gérer cette situation, mais aujourd’hui, on compte sur lui, il nous a amené de la sécurité. Si un autre gardien arrive, la concurrence sera plus forte», a indiqué Sampaoli, qui avait, pour mémoire, relégué Mandanda comme deuxième gardien lors de leur passage commun à l’OM.