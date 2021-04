Le fondateur de Spotify prêt à racheter Arsenal ?

Les supporters d’Arsenal ne décolèrent pas après la décision du club de rejoindre la Super League. Si depuis, la direction a décidé de faire machine arrière, bon nombre de fans manifestent pour demander le départ de Stan Kroenke, principal actionnaire du club. Le propriétaire de l’application de musique en streaming Spotify s’est dit intéressé par le rachat de ces parts.

Le milliardaire suédois Daniel Ek, cofondateur et directeur général du service de streaming musical Spotify, a déclaré être intéressé par le rachat d’Arsenal. Il a déclaré attendre que Kroenke Sports & Entertainment (KSE) se décide à vendre ses parts. « En tant qu'enfant qui grandit, j'ai encouragé Arsenal aussi longtemps que je me souvienne. Si KSE souhaite vendre Arsenal, je serais heureux de me lancer dans la course », peut-on lire dans un post sur son compte Twitter.

As a kid growing up, I’ve cheered for @Arsenal as long as I can remember. If KSE would like to sell Arsenal I'd be happy to throw my hat in the ring.