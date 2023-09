Thiago Silva rage sur sa note EA FC

Comme chaque année, EA FC (et non plus FIFA) dévoile les notes tant attendues des joueurs. Pour sa nouvelle édition, le jeu vidéo de football n’a évidemment pas fait que des heureux. De quoi susciter la foudre de certains d’entre eux qui espéraient sûrement avoir de meilleures cartes. C’est le cas de Thiago Silva.

Sur sa chaîne YouTube, la Premier League a invité le défenseur brésilien - ainsi que Kaoru Mitoma, Marcus Rashford et Callum Wilson - à venir découvrir sa note officielle pour l’édition EA FC 2024. La carte de Thiago Silva, évaluée à 84 de général contre 86 la saison dernière, ne plaît pas vraiment au joueur de Chelsea. «Ils ne regardent pas les matches, ils les regardent comme ça (cache ses yeux avec ses mains)», rétorque l’ancienne légende du PSG, qui s’amuse de sa notation. Pas sûr que le Brésilien passe du temps devant sa console cette année…