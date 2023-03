Thomas Tuchel choqué par la façon dont il a été viré de Chelsea

La suite après cette publicité

Viré par Chelsea au tout début de la saison, Thomas Tuchel a fini par rebondir récemment au Bayern Munich. Heureux d’avoir retrouvé un poste au sein d’un grand d’Europe, l’entraîneur allemand n’a cependant pas oublié la façon dont il s’est fait jeter par les Blues.

« C’était un choc. La réunion n’a duré que 3 à 5 minutes à 8 heures du matin. Nous pensions tous que nous étions sur la bonne voie et que nous avions plus de temps pour construire quelque chose. Maintenant, j’ai trouvé un nouveau défi et je suis heureux d’être ici. Nous avions de bonnes relations avec les gens de Chelsea. J’ai encore beaucoup d’amis à Chelsea et cela ne changera pas », a-t-il confié en conférence de presse.

