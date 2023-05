Ligue 1 : l’OL arrache la victoire contre Montpellier dans un scénario épique

La suite après cette publicité

L’Olympique Lyonnais avait un dernier espoir de sauver sa saison. Après les défaites de Rennes, à Nice (1-2) et du LOSC, à Reims (0-1), les hommes de Blanc avaient une dernière occasion rêvée de jouer une Coupe d’Europe la saison prochaine. En cas de victoire, les Gones revenaient à trois points de Lille, 5e, mais pour cela, il fallait s’imposer contre une équipe montpelliéraine en forme et renouer avec le succès au Groupama Stadium, après la défaite concédée contre l’OM.

Elye Wahi imite Kylian Mbappé

Mais encore une fois, l’OL a mal démarré sa rencontre et subissait la pression du MHSC. C’est d’ailleurs les Héraultais qui s’offraient la première occasion du match après un centre dévié de Maouassa, déviée par Lopes (27e). Mais sur la seule occasion lyonnaise de la première période, Cherki pouvait centrer vers Barcola, qui déviait pour Lacazette à la conclusion (1-0, 31e). Son 21e but en L1, cette saison. L’Olympique Lyonnais avait alors fait le plus dur, devant son public.

Les Gones n’avaient plus qu’à conserver le score, mais la suite des événements a été catastrophique. En moins de deux minutes, l’OL s’est fait renverser par Wahi, d’abord buteur après une terrible erreur technique de Lepenant (1-1, 40e). Avant de s’offrir un doublé d’un tir croisé du pied droit, avec l’aide du poteau (1-1, 42e). Un scénario rêvé pour Wahi, mais cela ne s’arrêtait pas là. Au retour des vestiaires, Lovren perdait son duel contre Wahi, encore lui, qui se faisait justice sur penalty (3-1, 53e).

Une fin de match folle, Lacazette meilleur buteur de L1

Toujours sans réaction, l’OL perdait complètement le fil de la partie, face à des Montpelliérains déchainés. Grâce à une terrible relance de Mendes, l’attaquant de 20 ans pouvait filer droit au but et s’offrir un quadruplé (4-1, 55e). De quoi imiter Kylian Mbappé, auteur de cette performance contre l’OL, en 2018. Le Groupama Stadium allait alors exploser, sous les yeux du propriétaire John Textor, mais Lacazette était là pour sauver les meubles et réduire le score (4-2, 60e).

De quoi réveiller l’OL et d’offrir une fin de match qui pourrait être historique, car quelques minutes plus tard, Lovren lâchait un coup de tête gagnant pour relancer Lyon (4-3, 69e). En furie en fin de match, l’OL a finalement été cherché l’égalisation grâce à son duo Barcola-Lacazette, pour le triplé du capitaine lyonnais (4-4, 82e). Un scénario fou. La remontada de l’OL aura été belle, mais la fin de match rentrera dans l’histoire de la Ligue 1.

Grâce à un penalty obtenu par Lacazette, l’OL s’est offert une victoire d’anthologie avec le penalty transformé par le capitaine Lacazette, qui devient meilleur buteur de L1, dans une rencontre de folie. Au-delà du résultat, L’OL se replace pour la course à la 5e place. A quatre journées de la fin, l’OL est à deux points du LOSC et peut croire à l’Europe, avant un déplacement à Clermont la semaine prochaine.