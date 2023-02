OL : le terrible coup de gueule des cadres après la défaite à Auxerre

L’OL est retombé dans ses travers. Après avoir obtenu trois succès sur ses quatre derniers matches de Ligue 1, Lyon pensait avoir réussi à relancer la machine. Et la première période face à Auxerre ce vendredi soir était plutôt très positive puisque les Lyonnais rentraient au vestiaire avec l’avantage. Mais voilà dans le second acte, l’OL a montré un visage plutôt suffisant, moins concerné et a perdu le fil du match en encaissant deux buts en deux minutes et en concédant la défaite face au 19e de Ligue 1.

Une attitude intolérable selon Dejan Lovren comme il l’a expliqué au micro de Prime Video. «Les supporters sont derrière nous et je veux les remercier pour ça. Même quand on perd, c’est important. Je suis désolé pour ceux qui se sont déplacés ce soir. Notre deuxième mi-temps est inacceptable. On n’a pas montré de caractère. On a lâché les premières minutes. Ça ne suffit pas, on n’a pas montré nos couil… Nous, on pense qu’ils vont nous laisser gagner. On est bête de penser comme ça. On a besoin de travailler et de parler. On n’a pas de constance. On joue bien contre les grandes équipes, mais contre eux… Je ne veux pas dire qu’ils ne sont pas grands, mais on a été nul ce soir, du moins en deuxième période». Une pensée partagée par un autre cadre du groupe, Maxence Caqueret, dans la foulée.

«On n’a pas le droit de faire ces erreurs»

«Notre entame de deuxième mi-temps est catastrophique. On perd 2-3 ballons qu’on ne devrait pas perdre, qui s’enchaînent par deux buts. On n’a pas le droit de faire ces erreurs, je pense qu’on avait le match en main. On menait 1-0, on avait fait une bonne première mi-temps donc c’est inadmissible, c’est sûr. Quand on voit nos pertes de balles, je pense que c’est de la concentration, je ne vois pas ce que ça peut être d’autre. Il n’y a pas d’autre mot, c’est regrettable parce qu’on était sur une bonne lancée, on essayait de revenir et on se reprend un coup par notre faute, et c’est encore plus frustrant. On a manqué d’agressivité, ils sont venus plus forts en seconde mi-temps avec une meilleure mentalité. Et dans ce genre de matches-là, ça ne trompe pas. Malheureusement, on n’a pas su être à la hauteur sur ce point-là et on ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes», a confié le jeune milieu lyonnais.

Un constat clair et lucide de la part des cadres rhodaniens qui est probablement nécessaire. À la 24e journée, l’OL reste toujours 9e de Ligue 1 et peut reculer d’une place en cas de victoire de Reims ce week-end. Un classement bien loin du standing qu’est ce club historique du championnat de France. Il va donc encore une fois corriger le tir dans les prochains jours pour rebondir. Et ce sera encore sans Lacazette, toujours blessé. Prochain match face à la lanterne rouge Angers d’ici une semaine. Mais l’Europe s’éloigne de plus en plus.