PSG : le réveil de Mauro Icardi

Six longs matches. La disette de Mauro Icardi (27 ans) commençait sérieusement à inquiéter du côté du Paris SG. Les premières critiques s'abattaient sur l'homme qui a coûté 50 M€ plus bonus au club de la capitale cet été. Physiquement hors du coup à la reprise, il avait même vu Eric Maxim Choupo-Moting lui passer devant dans la hiérarchie des attaquants lors du Final 8 de Ligue des Champions à Lisbonne, avant d'être freiné par le Covid-19. On se demandait si les Rouge-et-Bleu avaient fait le bon choix à son sujet en termes de complémentarité et de style de jeu.

L'Argentin, qui a récupéré le n° 9 d'Edinson Cavani, meilleur buteur de l'histoire de l'écurie parisienne, parti à l'issue de son contrat cet été, était très attendu à Reims. Soutenu par Kylian Mbappé, Angel Di Maria et Neymar, il répondait enfin présent. Buteur dès la 9e minute sur un service de Mbappé, il affichait un visage beaucoup plus convaincant. Ses partenaires se servaient bien de ses appels et de ses prises de position (14e, 16e et 44e). Le natif de Rosario se créait des situations, même s'il ratait une occasion en or de la tête sur un excellent centre de Di Maria, butant sur Predrag Rajkovic (17e).

Du mieux, aussi, dans le jeu

Au retour des vestiaires, on le perdait un peu de vue, mais il initiait quelques contres et séquences intéressants pour les siens. Surtout, l'ex-Nerazzurro, à la limite du hors-jeu, mettait définitivement les champions de France en titre à l'abri, une nouvelle fois sur une passe de Mbappé (62e). Remplacé à la 70e minute par Pablo Sarabia, l'international albiceleste, talisman du PSG en L1 (quand il marque, son équipe ne perd pas), s'est donc remis la tête à l'endroit avec ses deux premiers buts de la saison. De quoi satisfaire, en partie, Thomas Tuchel.

«Il est là pour marquer, il a marqué deux fois, mais c'était possible pour lui de marquer plus. (...) C'était nécessaire de retrouver cette faim de marquer, la qualité devant le but. Pour un numéro 9, ça compte et on ne peut pas parler de confiance. On doit en avoir et c'est seulement avec des buts. Pour des attaquants, c'est nécessaire de marquer», a confié le technicien au micro de Téléfoot. À l'issue de la rencontre, il a affiché le sentiment du devoir accompli. « Évidemment, c'est toujours important de marquer pour un attaquant. Je sais que je n'avais pas marqué depuis quelques matches. Mais sincèrement, je suis tranquille. Je suis revenu à la reprise avec beaucoup d'envie. On ne peut pas marquer à chaque match. Je suis content de la victoire, des buts. Mais, plus que les buts, je suis content d'aider mon équipe défensivement aussi », a-t-il expliqué au micro de beIN Sports Mena. Pourvu que ça dure.