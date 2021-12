OM : des offres arrivent déjà pour Luis Henrique

La suite après cette publicité

Face à Cannet-Rocheville en Coupe de France dimanche après-midi, Luis Henrique a inscrit son premier but sous la tunique marseillaise. Et le dernier avant longtemps ? Il faut dire que l'attaquant brésilien, souvent aligné en joueur de couloir par Jorge Sampaoli, a un peu de mal à s'adapter depuis son arrivée il y a un peu plus d'un an. Pour l'instant, il n'a pas justifié les huit millions d'euros déboursés par Pablo Longoria pour s'offrir ses services.

Et selon le média brésilien Torcedores, un départ est sur la table. La direction phocéenne aurait même donné le feu vert pour cet hiver, a priori sous forme d'un prêt. Peu utilisé par Jorge Sampaoli, le joueur formé à Botafogo pourrait ainsi grappiller du temps de jeu et de l'expérience loin du Vélodrome, et plusieurs clubs sont déjà intéressés.

Il a déjà des prétendants !

Selon la publication, Genk en Belgique et la Fiorentina en Italie ont approché l'OM ces derniers jours pour un prêt de six mois. Des clubs brésiliens seraient aussi intéressés, et l'OM ne serait pas contre une expérience au pays pour le joueur de 20 ans. Botafogo, son ancien club, pourrait ainsi être intéressé par un retour, comme ce fut le cas l'été dernier.

On peut cependant imaginer que Pablo Longoria et ses équipes voudront tout de même avoir l'assurance de pouvoir lui trouver un remplaçant avant de s'en séparer, afin de couvrir, numériquement, son absence. Jorge Sampaoli ne devrait en tout cas pas mettre trop d'obstacles à un départ, puisqu'il l'avait mis dans sa liste d'indésirables aux côtés de Balerdi et Amavi. Pas de doutes, ça va bouger dans les deux sens du côté du Vélodrome cet hiver.