Le Genoa change de propriétaire !

Ça bouge à la tête du Genoa ! Anciennement dirigé par le groupe 777 Partners, le club italien vient de changer de main au profit du milliardaire roumain Dan Șucu qui a racheté la majorité des parts de l’actuel 13e du classement en Serie A. L’homme d’affaires de 61 ans, également propriétaire du Rapid Bucarest, étend donc son influence sur le football européen avec l’achat du Genoa.

«Le Genoa Cricket and Football Club annonce que, suite à la résolution d’une augmentation de capital de 45 356 262 euros, dont 5 356 262 euros à titre gratuits et 40 000 000 euros supplémentaires payés le 14 décembre dernier, le Conseil d’administration s’est réuni et a approuvé l’offre présentée par l’entrepreneur roumain Dan Șucu», a écrit le club gênois dans un communiqué pour annoncer la nouvelle. Avec ce rachat, le club souhaite «renforcer son ambition sportive».