Coupe du Monde 2022, Argentine-Croatie : Lionel Messi-Luka Modrić, deux virtuoses en quête du Graal

«La nuit où Modrić était Messi». Voici ce que titrait le quotidien croate Sportske Novosti au lendemain de la victoire (3-0) de la Croatie face à l'Argentine, le 21 juin 2018 lors de la 2e journée du groupe D de la Coupe du monde en Russie. Une soirée où l'Albiceleste avait sombré face au génie des Vatreni et de son milieu madrilène, buteur et homme du match sur la pelouse de Nizhni Novgorod. Incarnation de l'élégance, de l'engagement et de l'intelligence de jeu, le gamin de Zadar, bourreau du Brésil de Neymar en quarts de finale, s'apprête ainsi à écrire, un peu plus, sa légende face au génie de Rosario, septuple Ballon d'Or et idole de tout un peuple. Puisque vous ne pouvez fuir les rivalités, l'heure des retrouvailles a désormais sonné.

Deux rois pour un seul trône !

Au Stade de Lusail, ce mardi à 20 heures, ceux que l'on prend plaisir à surnommer le Cruyff des Balkans et la Pulga vont ainsi se retrouver pour une place en finale. Plus que l'enjeu soulevé par cette confrontation, cette demi-finale sera surtout l'occasion de définitivement consacrer l'un des deux. Deux artistes du ballon rond, deux rivaux historiques, deux compétiteurs exceptionnels en quête du titre mondial, pour ce qui ressemble à leur dernière chance. «Je ne sais pas... Je me concentre sur le moment présent, je ne regarde pas l'avenir. Nous verrons ce qui se passera après la demi-finale», avouait, dans cette optique, le milieu croate pour Marca avant d'exprimer son impatience à la télévision espagnole.«J’ai hâte de jouer une autre demi-finale contre une grande équipe, c’est ce que j’attends avec impatience, pas seulement contre un joueur. Bien sûr, Leo est très grand, c’est le meilleur joueur d’entre eux, et nous aurons beaucoup de difficultés pour l’arrêter, mais nous sommes préparés et nous allons tout donner. J’espère que c’est suffisant pour être en finale.»

Toujours aussi resplendissant malgré ses 37 printemps, le milieu de terrain du Real Madrid réalise, pour l'heure, une compétition exceptionnelle. Suppléé d’une main de maître par Marcelo Brozović et Mateo Kovačić, le numéro 10 des Vatreni (160 sélections, 23 buts) a, une nouvelle fois, prouvé toute l'étendue de son talent face à la Seleção. Omniprésent dans le duel, précieux pour l'équilibre collectif, intraitable techniquement, il a ainsi plongé Neymar et sa bande dans un spleen aussi profond qu'inattendu. Référence à son poste, le génie de Zadar, à la tête d'un palmarès époustouflant - avec 5 Ligues des Champions, 4 Mondiaux des Clubs, 4 Supercoupes d'Europe, 3 Liga, 4 Supercoupes d'Espagne et 1 Coupe du Roi notamment - rêve désormais du plus prestigieux trophée. Histoire d'écrire encore un peu plus sa légende et de clôturer son immense carrière en apothéose.

Deux carrières exceptionnelles, deux palmarès époustouflants !

Finaliste malheureux lors du Mondial 2018, Luka Modrić, passé par le Dynamo Zagreb et Tottenham avant de rejoindre les Merengues, devra pour cela se défaire de son meilleur ennemi, Leo Messi, auteur de 4 buts et 2 passes décisives depuis le début du tournoi. À deux victoires du seul titre qui lui manque, l'attaquant du Paris Saint-Germain laissera, lui, corps et âme pour éviter le moindre faux-pas dans ce qui devrait être sa dernière danse internationale. Métamorphosé en sélection depuis le gain de la Copa America 2021, le quadruple vainqueur de la Ligue des Champions revêt, aujourd'hui, le rôle de leader d'une équipe de lieutenants semblant totalement subordonnés à son génie. Élevé, par certains observateurs, au rang de meilleur joueur de tous les temps, l'Argentin de 35 ans (170 sélections, 95 buts) est plus que jamais transcendé et prêt à amener l'Albiceleste au bout. Le moyen également pour lui d'imiter l'autre légende du football argentin, Diego Maradona.

Poussé par des dizaines de milliers d'Argentins en quête d'une troisième étoile après celles de 1978 et 1986, Leo Messi aura donc soif de revanche face à Luka Modric, tout proche de qualifier un pays de moins de 4 millions d'habitants pour sa deuxième finale de Coupe du monde consécutive. Deux capitaines, deux numéros 10, deux leaders entretenant, qui plus est, une histoire complice. Acteurs principaux de la rivalité historique entre le FC Barcelone et le Real Madrid, ces deux virtuoses se sont, en effet, disputés entre 2012 et 2021 les trophées d'Espagne et les honneurs des nombreux Clasico. Des moments emblématiques entre les deux hommes débutés, en sélection, le 1er mars 2006. Lancé dans le grand bain par Zlatko Kranjca, au parc St. Jakob, Modrić avait ainsi pu apprécier les premiers éclairs de génie de Messi, buteur et passeur, lors de cette rencontre amicale finalement remportée sur le fil par la Croatie (3-2).

Une histoire complice entre les deux numéros 10 !

Lors de cet affrontement, quelques jours avant le début du Mondial en Allemagne, le Croate, alors âgé de 20 ans, avait de son côté montré toute sa classe face à Juan Román Riquelme, Esteban Cambiasso, Hernán Crespo ou encore Carlos Tévez. Devenu, depuis ce match à Bâle, maître du jeu des Vatreni, Luka Modrić a progressivement écrit sa légende. Meilleur joueur de l'épopée croate en Russie, bourreau de l'Albiceleste en phase de groupes, Ballon d'Or en 2018 et métronome de l'entrejeu madrilène, le milieu des Balkans brille par sa longévité. Un rendement laissant bouche bée supporters, analystes et coéquipiers. «Aujourd’hui, tout le monde est impressionné par la façon dont il joue à son âge et par sa technique, la meilleure depuis vingt ans. Mais tout le monde sait bien que ça ne va pas durer vingt ans de plus. Après chaque match joué pour la Croatie, tout le monde dit : Mamma mia, nous devons être heureux d'avoir Modrić», déclarait ainsi Robert Matteoni, co-auteur de l’autobiographie du joueur, dans les colonnes de L'Equipe.

Subjugué, Josip Juranović, lui, préférait faire dans la métaphore après l'exploit réalisé contre le Brésil. «Quand Brozović, Modrić et Kovačić sont dans le coup, nous contrôlons 90% du jeu. Leur passer le ballon, c'est plus sûr que de mettre son argent à la banque». Interrogé au sujet du Merengue, ce lundi en conférence de presse, Lionel Scaloni, sélectionneur de l'Albiceleste, ne cachait pas, non plus, son admiration pour le numéro 10 croate. «Nous avons beaucoup analysé la Croatie, elle a rendu les choses difficiles pour beaucoup d'équipes. Nous travaillons pour savoir où nous pouvons les attaquer et leur faire mal. C'est un plaisir d'avoir Modric sur le terrain et de le voir jouer. Pas seulement pour son talent, mais aussi pour son humilité et son respect».

Face aux Argentins, les Vatreni auront, une nouvelle fois, besoin de leur magicien pour tenter de consumer le rêve d'un enfant de Rosario qui va rejoindre l'illustre, Lothar Matthäus, au rang des joueurs ayant disputé le plus de matches en Coupe du monde (25). Crucifié par l'offrande du Croate et le triplé de Karim Benzema, le 9 mars dernier en huitièmes de finale de Ligue des Champions - pour ce qui est du dernier affrontement entre les deux hommes - Messi aura, plus que jamais, à cœur de vaincre ce passé récent. LM10 face à LM10. Un match dans le match s’annonçant d'ores et déjà légendaire où l'un finira par toucher du doigt le Graal, où l'autre pleurera, à jamais, un rêve devenu chimère.