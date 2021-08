FC Barcelone, Atlético : Antoine Griezmann peut changer de club d'ici minuit !

La suite après cette publicité

A plusieurs reprises cet été, on a pensé qu'Antoine Griezmann allait quitter le FC Barcelone. Il y a eu quelques rumeurs l'envoyant en Angleterre, mais surtout, cet échange avec l'Atlético de Madrid. Un retour du Français au Wanda Metropolitano était proche de se conclure, pendant que Saúl devait débarquer en Catalogne. L'opération a finalement capoté, et Antoine Griezmann a vite été considéré comme indispensable par Ronald Koeman.

Seulement, les trois premières journées de Liga ont été compliquées pour le natif de Mâcon. Si le FC Barcelone ne s'en est pas trop mal sorti, surtout vu le contexte actuel autour du club (2 victoires et 1 nul), l'ancien de la Real Sociedad a été très critiqué par la presse pour ses prestations qualifiées de fantomatiques. Et voilà qu'en ce dernier jour de mercato, on reparle de lui en Espagne.

Simeone le veut

Ainsi, selon plusieurs médias, le FC Barcelone a proposé le champion du monde 2018 aux Colchoneros, dans le cadre d'un échange avec... João Félix. Une proposition refusée fermement par le champion d'Espagne, qui ne souhaite pas se séparer du Portugais comme l'indique la Cadena SER. En revanche, les Madrilènes sont prêts à étudier d'autres propositions qui pourraient ramener le Français de retour sous les ordres du Cholo Simeone.

Esport3 rajoute que le coach argentin serait ravi de retrouver son ancien attaquant cette saison. Affaire à suivre donc, et doute que si l'Atlético a un autre joueur intéressant à proposer, le FC Barcelone sera à l'écoute de toute possibilité. De son côté, ESPN annonce que ça négocie bien entre les deux clubs en ce moment...