EdF : Didier Deschamps fait son bilan de l’Euro 2024

Cet été, le navire Deschamps a tangué. Annoncé comme l’un des favoris de l’Euro 2024, la France a certes atteint les demi-finales, mais le niveau de jeu des Bleus de Didier Deschamps a été catastrophique. Des prestations ennuyeuses qui ont forcément remis en question l’avenir du sélectionneur. Finalement conforté par la FFF, DD repart pour une nouvelle saison à la tête des Bleus. A-t-il profité de ses vacances pour faire un bilan ? Voici sa réponse.

« Il y a besoin de récupérer, d’analyser les choses, ce qui a été et moins été. On atteint les demi-finales. On ne s’en contente pas. Il y avait de la déception et on ne l’a pas franchi. Il y a des problématiques à régler, des joueurs blessés avant, pendant. On peut toujours mieux faire avec les données que l’on avait. Le niveau physique des joueurs offensifs nous a limités. On a été dangereux, mais on aurait pu l’être beaucoup plus. La solidité défensive était importante, c’était pourtant une inquiétude avant la compétition. Il n’y a pas eu le même rendement. Il y a 20 équipes qui sont rentrées avant nous, mais pour espérer plus, avec ce déficit offensif, c’était très difficile pour ne pas dire impossible », a-t-il confié en conférence de presse.