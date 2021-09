Javier Tebas cartonne encore le PSG

Entre Javier Tebas et le Paris SG, c'est l'amour fou, on le sait. Le président de la Ligue de Football Professionnel Espagnol, présent lors de la présentation de la nouvelle collection Panini en Espagne, s'en est à nouveau pris au club de la capitale, comme l'a relayé As.

«Le PSG ressemble à la ligue des légendes vu l’âge de certains joueurs. Le problème du PSG, nous le règlerons. Ce que fais le PSG est aussi dangereux que la Super League. Nous allons continuer à grandir malgré le départ de Messi. Nous travaillerons contre les clubs-états. Ces clubs-là sont autant des ennemis que la Super League», a-t-il lâché. L'amour fou, on vous le disait.