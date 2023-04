Ligue 1 : le LOSC tombe de très haut à Angers

Le LOSC nourrit encore des ambitions dans ce championnat. Lancé à plein régime à l’entame de ce sprint final, le champion de France 2021 n’avait plus perdu depuis le 19 février dernier, sur la pelouse du Parc des Princes, et restait sur une série de 3 victoires et 2 nuls avant de se déplacer à Angers, lanterne rouge de Ligue 1 et quasiment condamné à redescendre. Une victoire semblait acquise aux Dogues avant le coup d’envoi de cette rencontre, même sans Djalo, dont la saison est terminée, Ounas et le héros du week-end dernier, Zhegrova, mais méfiance tout de même, car Angers a mis fin à sa série de défaites contre Nice il y a une semaine.

Comme lors de ses dernières sorties, le 4-2-3-1 de Paulo Fonseca affichait un visage séduisant dans ces premières minutes. Angel Gomes s’essayait des 20 mètres (5e), tout comme Bamba, finalement contré (12e). Le LOSC dominait largement la possession de balle, mais tombait doucement dans un faux rythme face à un SCO complètement inoffensif. Même Lucas Chevalier tentait de réveiller ses coéquipiers. Une prise de conscience individuelle puis collective, mais cette fois, la maladresse de Jonathan David (29e) et Bernardoni contraient les Nordistes. Le gardien, décrié ces dernières semaines, maintenait cette fois les siens en vie avant la pause.

Bernardoni inspiré, Sabanovic buteur

Il s’opposait d’abord sur ce tir de Gomes, avant de remporter son duel dans la continuité de l’action devant David (34e). Il dégoûtait ensuite Alexsandro sur cette reprise de la tête (38e) avant que Valery ne dégage ce ballon très chaud en corner (41e). Angers avait laissé passer l’orage et revenait avec de meilleures intentions après la pause. La sortie sur blessure de Capelle (52e), remplacé par Hunou, ne modifiait pas tant que ça les plans, même si l’attaquant entrant aurait dû mieux faire à la suite de cette percée de Bentaleb (55e). Le danger se faisait pressentir pour des Lillois, de plus en plus bousculés.

Bentaleb ratait le cadre sur cette demi-volée (65e) puis c’est Chevalier qui devait s’employer sur cette tête d’Hunou (68e). Les changements de Fonseca (Bayo pour Bamba et Virginius à la place d’André, 69e) rééquilibraient les débats, mais ne calmaient pas les ardeurs scoïstes. Bernardoni s’interposait une nouvelle fois devant David (70e). À l’opposé, Valery montrait des velléités toujours plus offensives (74e, 76e). Le retour d’Alexsandro dans les pieds de Sabanovic sauvait les siens (83e), mais le Bosnien finissait par délivrer les siens, malgré un premier arrêt de Chevalier (1-0, 83e). Malgré deux corners et plusieurs situations chaudes, la défense angevine résistait pour offrir un premier succès au club depuis le 18 septembre dernier. Angers met fin à une série de 21 matchs sans victoire. Toujours 5e, c’est une grosse déconvenue pour le LOSC.