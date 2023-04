Gérone : le héros Taty Castellanos raconte sa soirée historique

Une soirée dont il se souviendra toute sa vie. Lors de cette 31e journée de Liga, Taty Castellanos a réalisé un exploit absolument dantesque : inscrire 4 buts au Real Madrid. Il est même le premier joueur au XXIe siècle en Liga à réaliser pareille performance, précise Opta. Il rejoint une liste composée des joueurs du Barça José Samitier en 1926, Martín Vantolrà (1935) et Eulogio Martínez (1957) mais aussi Carlos Bestit avec Club Esportiu Europa (1929), Emilín sous le maillot d’Oviedo en 1944, ou plus récemment Diego Milito avec Saragosse en demi-finale de Coupe du Roi en 2006 et bien sûr, Robert Lewandowski lors d’une mémorable demi-finale aller de Ligue des Champions entre le BvB et le Real en 2013.

Voir cette liste étriquée étalée sur un siècle permet de mieux se rendre compte de l’ampleur de l’exploit. L’attaquant a non seulement permis à Gérone de battre la Casa Blanca (4-2), ce qui est déjà d’une grande valeur pour l’un des plus petits budgets de Liga, mais il a surtout réalisé un match historique. « C’était une nuit de rêve. Nous avons joué un grand match contre un grand rival, l’une des meilleures équipes au monde, savourait le grand héros du soir au micro de Movistar à la sortie de la rencontre. C’est un bonheur, je n’aurais jamais imaginé cela. Je vais profiter avec les gens, ma famille, le peuple argentin qui me soutient toujours. C’est fondamental. »

2e quadruplé dans sa carrière

Intenable pour la défense, deux fois buteur de la tête (12e, 62e), deux fois du pied droit (42e, 46e), l’attaquant de 24 ans a bien profité des absences madrilènes pour permettre aux siens de remporter un succès prestigieux. Cette victoire permet aussi aux Catalans de prendre la 9e place de Liga et d’assurer de manière quasi définitive le maintien en fin de saison. La barre symbolique des 40 points a été dépassée (41 unités). Prêté par le New York City (dans le giron du City Group comme Gérone) avec qui il est sous contrat jusqu’en décembre 2025, l’Argentin en est maintenant à 11 buts en 29 rencontres de championnat. Mais mieux encore, c’est déjà la seconde fois qu’il réalise un quadruplé dans sa carrière.

Il y a un an presque jour pour jour (le 17 avril 2022), il en avait déjà inscrit 4 face à Salt Lake (6-0) durant la saison régulière de MLS. Mais comme il le dit lui même, l’exploit est encore plus majuscule face au champion d’Europe en titre. «Ce sont des championnats différents. C’était un rêve de marquer contre Madrid, mais alors quatre… même l’imaginer… Je suis très heureux de la victoire qui nous fait du bien. C’est ce qu’on a cherché. Mais on parle là des meilleurs joueurs du monde. On profite et je suis très content pour tout le monde, tous les supporters et toute l’équipe.» Même son compatriote Leo Messi s’était arrêté à trois buts face au Real, c’est dire la performance…