FIFA : l’organisation de la Coupe du Monde des Clubs est déjà en grand danger

Alors que la Ligue des champions et les autres compétitions européennes ont lancé leur nouveau grand format révolutionnaire avec la création d’une phase de championnat à la place des phases de groupe, la Coupe du Monde des Clubs fera aussi peau neuve dans les prochains mois en présentant un tournoi XXL avec un total de 32 clubs participants qui sont issus de six confédérations continentales (UEFA, CONMEBOL, CONCACAF, AFC, OFC et CAF). Parmi les équipes prétendantes au titre final, on retrouve Chelsea, le Real Madrid, Manchester City, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, le FC Porto, l’Atlético de Madrid, Benfica, la Juventus, le RB Salzbourg, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, River Plate, Boca Juniors, Al Hilal, Urawa Red Diamonds, Al-Aïn, Al-Ahly, Wydad, ES Tunis, Mamelodi Sundowns, CF Monterrey, Seattle Sounders, Club Leon, Pachuca et Auckland. Il faudra y ajouter le futur vainqueur de la Copa Libertadores 2024 et un futur club de MLS à déterminer qui sera considéré comme l’hôte de la compétition. En effet, la Coupe du Monde des Clubs sous sa nouvelle forme aura lieu l’été prochain, du 15 juin au 13 juillet 2025, aux États-Unis.

Néanmoins, d’un point de vue purement logistique et administratif, la compétition est très loin d’être prête à bien des égards. Tirage au sort, liste de stades retenus, arbitres convoqués… Il reste plusieurs détails à boucler sur les neuf prochains mois pour que le tournoi se déroule de la meilleure des manières. Ces détails futiles, du moins habituels dans l’organisation d’une compétition de football, ne représentent pas un problème pour la Fédération internationale de football association (FIFA), tant l’institution du football mondial a malheureusement les yeux rivés sur une tout autre complication. Les dirigeants des clubs ont compris que le problème était plus grave qu’on ne le pensait le 29 août dernier, lorsqu’un grand rassemblement à Monte-Carlo, qui s’apprêtait à accueillir le tirage au sort de la nouvelle super Ligue des champions. Le président du PSG et de l’Association des clubs européens (ECA), Nasser al-Khelaïfi, a confronté la directrice commerciale de la FIFA, Romy Gai. Le sujet revêtait une dimension importantissime à moins d’un an de cette Coupe du Monde des Clubs. Les échanges se sont au moins tenus, mais sans réelle avancée concrète au problème.

La FIFA cherche cruellement des financements

L’une des promesses capitales faites par la FIFA depuis le premier jour de l’annonce de la réforme de la Coupe du Monde des Clubs est de redistribuer une grande partie de l’enveloppe record des gains aux 32 clubs participants : cette somme non négociable à répartir entre les équipes s’élèverait aujourd’hui aux alentours des 800 millions. Au total, la nouvelle Coupe du Monde des Clubs coûtera à la FIFA près de deux milliards d’euros pour mener à bien son organisation. Mais jusqu’à présent, la collecte de fonds fait défaut et à la FIFA, plus aucun dirigeant ne prétend que le problème n’existe pas. Bien au contraire, l’instance qui contrôle le football mondial a rencontré une soixantaine de diffuseurs européens vendredi dernier en espérant pouvoir nouer de premiers accords contractuels permettant de renflouer les caisses. Mais malheureusement, les discussions ont fait du surplace et sont restées majoritairement à leurs balbutiements. Aucun progrès n’a été effectué au sein de ses négociations, parce que vendre les droits d’un tournoi d’une durée d’un mois est toujours un exercice difficile, encore plus quand elle concerne une compétition estivale de clubs qui prend place quelques semaines après la fin d’une saison harassante marquée par les championnats, les coupes et les autres tournois continentaux. La FIFA avait tenté d’ouvrir une large négociation avec Apple pour le montant précis d’un milliard d’euros, mais depuis le mois de juillet, les discussions sont au point mort, selon les informations du journal italien La Repubblica.

Quelques mois plus tard et après un été difficile, il ne fait plus aucun doute qu’atteindre ce chiffre grâce à la commercialisation des droits de télévision sera une mission pratiquement impossible. Même dans le meilleur scénario, la FIFA devrait espérer récolter la moitié de ce montant auprès des chaînes de télévision européennes afin d’atteindre le milliard nécessaire. Et étant donné que le marché télévisuel européen est presque exclusivement limité aux diffuseurs opérant en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, en France et en Italie, cela impliquerait de trouver des accords d’une valeur de 100 millions pour chaque pays. C’est pour cela que la discussion a été décidément animée entre Nasser et Gai lors d’une rencontre entre l’ECA et la FIFA. Certains clubs menacent déjà d’abandonner la Coupe du Monde des Clubs si la FIFA n’est pas en mesure de garantir les 800 millions promis. Compte tenu des relations du président Gianni Infantino, l’hypothèse d’ouvrir les négociations avec l’Arabie saoudite est probable. En avril, Aramco, géant énergétique de Riyad, est devenu un partenaire mondial de la FIFA. Des sponsors pourraient rapidement se montrer intéressés dans ce cas de figure. L’assemblée générale de l’ECA est prévue le 8 octobre à Athènes et personne ne nie que la Coupe du Monde des Clubs pourrait devenir l’un des sujets de discussion entre les grands clubs européens.