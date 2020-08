Hans Hateboer veut quitter l'Atalanta

Après trois saisons du côté de l'Atalanta où il s'est révélé aux yeux de l'Europe, Hans Hateboer (26 ans) annonce dans Voetbal International son intention de quitter le club italien cet été. «Je pense que nous avons atteint le maximum possible : un quart de finale de la Ligue des champions. Après tant de temps à Bergame, les résultats sont devenus extraordinaires, mais je ne pense pas qu'on puisse aller beaucoup plus loin pour ce cycle, en ce qui me concerne.»

Alors qu'il lui reste encore deux ans de contrat avec la Dea, le piston droit espère trouver un terrain d'entente avec ses dirigeants pour faciliter son départ. Quelques jours après son élimination en quart de finale de Ligue des Champions par le PSG, et une 3e place en Serie A, l'Atalanta s'attend à vivre un mercato délicat entre départs majeurs et l'arrivée de nouvelles recrues comme Boga ou encore Thauvin, deux noms régulièrement cités.