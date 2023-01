Les tristes révélations d’Antonio Conte qui mettent la pression sur Tottenham

La suite après cette publicité

Les temps sont durs pour Antonio Conte et Tottenham. Irrégulier en Premier League et battu par Arsenal le week-end dernier (2-0) à domicile durant le derby, le club de Londres est dans une zone de turbulences à quelques heures d’affronter Manchester City cette fois. Une nouvelle défaite condamnerait sans doute les Spurs à observer les équipes de tête de loin. Elle remettrait également l’avenir d’Antonio Conte en question, lui qui semble de plus en plus lassé par les événements au club, alors qu’il est le premier entraineur de l’équipe à avoir obtenu un joli mercato l’été dernier.

En fin de contrat en juin, l’Italien a déjà tenu quelques discussions avec sa direction mais ses nouvelles déclarations en conférence de presse hier jettent un trouble sur son avenir. En quatre mois, l’ancien sélectionneur de la Squadra Azzurra a perdu trois amis proches, Gian Piero Ventrone le préparateur physique de Tottenham en octobre, Sinisa Mihajlovic en décembre et son ex-coéquipier Gianluca Vialli la semaine dernière. Une période difficile à vivre qui l’interroge sur le sens donné à sa vie en ce moment. Il envisage tout bonnement de s’arrêter un moment pour se rapprocher de sa famille.

À lire

Arsenal dénonce les chants antisémites de ses supporters

Conte très affecté par les décès de Ventrone, Mihajlovic et Vialli

«Cette saison est une saison difficile d’un point de vue personnel parce que perdre, en si peu de temps, trois personnes que je connaissais très bien, Gian Piero Ventrone, puis Sinisa et maintenant Gianluca, ça n’est pas simple. Dans ce genre de situation, vous avez des réflexions importantes. Parce que souvent nous réfléchissons et nous accordons beaucoup d’importance à notre travail et nous oublions la famille, nous oublions que nous avons besoin de plus de temps pour nous. C’est sûr que cette saison me fait avoir une réflexion importante sur mon avenir», philosophe le coach.

La suite après cette publicité

Présent à Londres depuis novembre 2021, Conte vit loin de ses proches, à l’hôtel dans le centre-ville. Il reconnaît que sa passion pour le football a pris le dessus sur le reste. «Lorsque vous travaillez et que le travail est au sommet de vos préoccupations, vous oubliez votre famille, de rester avec les amis, nous oublions de passer du temps avec ces gens-là. Mais c’est notre passion et pour la passion nous avons perdu beaucoup de choses», assure-t-il, indiquant non sans émotion que cette situation loin de sa famille restée en Italie n’était pas bonne.

En réflexion sur l’avenir

«Quand on a un fils ou une fille, des enfants à l’école alors il faut les respecter car si tous les ans ou tous les deux ans il faut totalement changer l’environnement de ses enfants… Je ne veux pas affecter la vie de ma famille. Parfois, il est important de prendre la décision de se sacrifier et de rester. J’ai une famille qui essaie de me soutenir et vient ici à chaque instant qu’elle peut mais ce type de situation devient plus difficile lorsqu’une situation comme celle-ci se produit avec Gianluca, Gian Piero et Sinisa.» Des propos chocs qui en disent long sur son état d’esprit.