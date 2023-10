Belgique, AS Roma : le retour en force de Romelu Lukaku a mis tout le monde d’accord

La suite après cette publicité

Au cœur de nombreuses rumeurs cet été depuis son départ de l’Inter, son deuxième passage chez les Nerazzurri, Romelu Lukaku a finalement pris une grande décision, quitter Chelsea et Londres pour une autre capitale européenne en rejoignant l’AS Roma sous la forme d’un prêt payant d’un montant de 4,8 millions d’euros. Les dirigeants du club romain, très actifs lors du dernier mercato estival, ont en effet voulu trouver un buteur capable d’évoluer avec Paulo Dybala, sans compter les nouvelles recrues à vocation offensive, sous la houlette d’un certain José Mourinho. Un choix qui s’avère payant alors que le solide attaquant belge n’entrait pas dans les plans de Mauricio Pochettino du côté des Blues.

Après avoir enrôlé Leandro Paredes, Renato Sanches, Evan Ndicka, Rasmus Kristensen, Houssem Aouar ou encore Sardar Azmoun, les Giallorossi se sont donc offerts un nouveau renfort de choix pour leur attaque. Malgré un premier match contre l’AC Milan durant lequel il est entré en jeu en fin de partie tout en restant muet pour ses premières minutes avec sa nouvelle équipe, Romelu Lukaku a ensuite été titularisé à toutes les rencontres disputées par les Romains. D’autant plus que le buteur belge n’a pas mis longtemps à se mettre en évidence en inscrivant au moins une réalisation à chaque fois, et ce toutes compétitions confondues, hormis face au Genoa. Une régularité qui a d’ailleurs été saluée par José Mourinho.

Une faim de Lukaku

Jeudi dernier, l’international belge (110 sélections pour 77 réalisations) a encore fait parler la poudre pour lancer idéalement l’AS Roma vers une deuxième victoire en autant de rencontres en Ligue Europa contre le Servette (4-0), marquant ainsi dans une 13e rencontre consécutive dans l’épreuve, avant d’être remplacé pour être préservé à l’heure de jeu. «Nous sommes très contents de l’avoir ici, c’est un joueur très important pour nous. Et puis, avec le résultat, on a eu l’opportunité de le mettre un peu au repos, ce qui est important. Sa force physique est similaire à sa force mentale. Il a de l’expérience et le désir constant de gagner. Il a une influence positive dans l’équipe à tous les niveaux», a d’ailleurs confié le Special One en conférence de presse à son sujet. Et l’entraîneur portugais a eu raison puisque Romelu Lukaku a récidivé ce weekend en inscrivant un doublé cette fois-ci à Cagliari.

Visiblement pas impacté par les rumeurs de départ concernant José Mourinho qui ont pullulé ces derniers jours, l’ancien joueur de l’Inter a encore une fois impressionné son entraîneur et ses coéquipiers, mais aussi la presse italienne, unanime après ce nouveau tour de force, à l’image de la Gazzetta dello Sport. «Le meilleur. Avec ce doublé, il en est à sept buts pour les Giallorossi, démontrant également sa croissance physique et son harmonie. Seul Batistuta avait mieux commencé», peut-on en effet lire dans les pages du journal au papier rose. Avant la trêve internationale, Romelu Lukaku a donc confirmé son retour à son meilleur niveau, si ce n’est plus, avec toujours la même faim de loup face aux cages. De bon augure pour la Belgique qui doit affronter l’Autriche ce vendredi puis la Suède lundi prochain, pour le compte des qualifications à l’Euro 2024.