Ukraine - Angleterre : les compositions sont tombées

La cinquième journée des éliminatoires pour l’Euro 2024 se poursuivent ce samedi avec un joli duel entre l’Ukraine et l’Angleterre.. A domicile, la Zbirna s’organise dans un 4-3-3 avec Heorhiy Bushchan qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Yukhym Konoplya, Mykola Matviyenko, Ilya Zabarnyi, Vitaliy Mykolenko en défense. Heorhii Sudakov, Taras Stepanenko et Oleksandr Zinchenko se retrouvent dans l’entrejeu. Viktor Tsygankov et Mykhaylo Mudryk soutiennent le buteur Roman Yaremchuk.

La suite après cette publicité

De leur côté, les hommes de Gareth Southgate s’articulent dans un 4-3-3 avec Jordan Pickford dans les cages derrière Kyle Walker, Marc Guehi, Harry Maguire et Ben Chilwell. Jordan Henderson, Declan Rice et Jude Bellingham constituent le milieu de terrain. Seul en pointe, Harry Kane est soutenu par Bukayo Saka et James Maddison.

Les compositions

Ukraine : Bushchan - Konoplya, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko - Sudakov, Stepanenko, Zinchenko - Tsygankov, Yaremchuk, Mudryk

La suite après cette publicité

Angleterre : Pickford - Walker, Guehi, Maguire, Chilwell - Henderson, Rice, Bellingham - Saka, Kane, Maddison