PL : Tottenham domine Burnley et intègre provisoirement le top 4 !

A l'occasion de la 37ème journée de Premier League, Tottenham (5e, 65 pts) recevait Burnley (17e, 34 pts) ce dimanche à 13 heures. Au Tottenham Hotspur Stadium de Londres, les hommes d'Antonio Conte, invaincus lors des quatre derniers matches (2 victoires, 2 nuls) et forts d'un joli succès contre Arsenal (3-0), se présentaient avec la ferme intention de doubler les Gunners pour ainsi s'emparer, provisoirement, de la quatrième place, synonyme de qualification en Ligue des Champions. Enjeu bien différent pour les Clarets qui se devaient d'empocher les trois points pour se donner de l'air sur la zone de relégation.

Dans une rencontre animée (29 tirs) et très largement dominée par les Spurs (72% de possession de balle), il fallait malgré tout attendre la fin du premier acte et un léger coup du sort pour voir les locaux prendre l'avantage. Coupable d'une main dans sa propre surface, Barnes voyait Kane donnait l'avantage à Tottenham sur penalty (1-0, 45+7e). Maîtres des débats, les coéquipiers de Son continuaient sur la même dynamique au retour des vestiaires mais tombaient sur un Pope inspiré (65e, 81e). Tout proche de l'égalisation sur le poteau de Barnes (62e), Burnley s'inclinait finalement sur la plus petite des marges. Avec cette victoire (1-0), Tottenham dépasse Arsenal et intègre provisoirement le top 4. Dix-septièmes, les Clarets restent quant à eux sous la pression de Leeds, à égalité de points.

Les compositions officielles au coup d'envoi

Le XI de Tottenham

Here's how we line-up against Burnley! 👇 pic.twitter.com/0X7LtMDd7t — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 15, 2022

Le XI de Burnley