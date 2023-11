Le sélectionneur de Gibraltar a snobé la conférence de presse d’après-match !

La défaite ne passe pas. Pas celle-ci. Samedi soir, la France a atomisé Gibraltar, à Nice (14-0). Au terme d’une rencontre historique, les visiteurs ont sombré dès les premières minutes de jeu. But contre leur camp, carton rouge, triplé de Kylian Mbappé… la soirée a été longue pour les hommes de Julio Ribas. Ce dernier est sans doute celui qui a le plus été affecté par cette humiliation, puisque RMC Sport rapporte qu’il n’a pas répondu aux questions des médias.

La suite après cette publicité

Si les raisons de son absence en conférence de presse n’ont pas été communiquées, on peut déduire qu’une telle gifle a laissé des traces dans la tête du sélectionneur né en Uruguay. Pour rappel, en 2017, la Belgique avait également dévoré Gibraltar sur le score de 9-0. La plus lourde défaite du pays à l’époque. Mais les Bleus ont frappé encore plus fort en battant leur propre record, datant de 1995 et un 10-0 infligé à l’Azerbaïdjan. Pas facile à encaisser…