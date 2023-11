EdF : Todibo raconte les dessous d’une victoire historique

Historique, irréelle, dingue… les mots manquent pour qualifier la victoire historique de l’équipe de France samedi soir, face à Gibraltar (14-0). À Nice, devant son public, Jean-Clair Todibo n’aura pas eu grand chose à faire en défense centrale et a surtout été au premier rang d’un succès entré dans la légende. Et justement. Après la rencontre, l’ancien joueur du TFC a raconté comment les Bleus ont basculé dans l’objectif de faire tomber le record de 1995 et un 10-0 contre l’Azerbaïdjan.

«On a respecté les consignes, qui étaient de respecter l’adversaire. On a joué à notre niveau de football, ça donne ce résultat. Avant le début du match, on n’était pas au courant (du record), on n’était pas concentrés sur ça. Mais à la mi-temps, on s’est dit 'pourquoi pas’. On en avait les moyens, on l’a fait, c’est bien pour nous. Il fallait rester concentré, ne pas donner la possibilité à l’adversaire d’espérer… même si à un moment, je crois qu’il n’y avait plus trop d’espoir. Il ne fallait pas laisser l’adversaire scorer pour garder la cage inviolée une nouvelle fois, c’était l’objectif», détaille Todibo. Il termine : «Après l’Allemagne j’avais envie de regoûter à ce maillot et avec la victoire, on a encore plus envie de jouer».