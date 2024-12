Liverpool, PSG : Mohamed Salah a enfin choisi son futur club

Mohamed Salah est-il le meilleur joueur du monde actuellement ? C’est un débat qui revient souvent sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. Et au vu des prestations du joueur avec Liverpool, c’est un débat qui est plutôt légitime. Avec 14 buts et 12 passes décisives en 19 rencontres toutes compétitions confondues avec les Reds, l’attaquant de 32 ans est sur un petit nuage et régale match après match.

La suite après cette publicité

Seulement, son avenir du côté de la Mersey est plutôt incertain. « Nous sommes presque en décembre et je n’ai pas encore reçu d’offres pour rester au club. Je suis probablement plus parti que resté. Vous savez que je suis dans le club depuis de nombreuses années. Il n’y a pas de club comme celui-ci. Mais au final, ce n’est pas entre mes mains. Comme je l’ai déjà dit, nous sommes en décembre et je n’ai encore rien reçu concernant mon avenir », confiait-il fin novembre, lançant un feuilleton qui passionne les médias anglais.

Salah a tranché

Il a depuis été question d’intérêts prononcés de clubs saoudiens, du Paris Saint-Germain ou encore du FC Barcelone. « J’aime (Mohamed) Salah, aussi parce qu’il vient de notre partie du monde. Je suis très fier de lui, honnêtement, pour ce qu’il a fait en Premier League avec Liverpool. Et j’ai un grand respect pour lui et pour Liverpool. Nous ne lui avons donc jamais parlé. Respectez Liverpool et respectez le joueur - il a un contrat avec Liverpool et nous ne lui avons jamais parlé », expliquait tout de même Nasser Al-Khelaïfi plus tôt cette semaine, tentant de calmer le jeu. Et voici que selon The Mirror, Salah a fait son choix…

La suite après cette publicité

Le média indique ainsi qu’il va rester à Liverpool, et que les deux parties sont proches de trouver un accord autour d’un nouveau contrat de deux ans. Les divergences résidaient surtout sur la durée du contrat : les Reds proposaient une année supplémentaire, alors que le clan Salah en voulait trois. Un juste milieu a donc été trouvé, alors que le volet financier n’a jamais été important dans ce dossier, selon le média. Mohamed Salah devrait donc continuer de régaler Anfield jusqu’en 2027…