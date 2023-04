PSG : la donne commence à changer pour l’avenir de Sergio Ramos

La suite après cette publicité

C’est un cas assez similaire à celui de Messi : joueur vétéran, condition physique plus forcément au top, gros salaire et contrat qui expire en juin. Que faire avec Sergio Ramos ? Si les décideurs parisiens sont unanimes concernant l’Argentin et veulent encore le prolonger, c’était un peu plus flou pour l’Espagnol. Seulement, dans le cas de l’ancien défenseur du Real Madrid, la porte n’était pas totalement fermée par le principal concerné.

Aux dernières nouvelles, il avait notamment une offre saoudienne plus qu’intéressante sur le plan financier sur la table, mais il attendait de voir ce qu’allait lui proposer le PSG avant de prendre une décision. Et voilà que le quotidien AS en dit un peu plus sur les intentions du défenseur, mais aussi sur celles du leader de Ligue 1, qui fait face à un énorme chantier estival.

Ramos a convaincu tout le monde

La publication ibérique explique ainsi que les récents évènements du côté de Paris semblent plutôt mener à une prolongation de l’Espagnol plutôt qu’à un départ. La blessure de Kimpembe et les incertitudes sur l’état physique de Milan Skriniar, qui débarquera cet été, ont ainsi un peu changé la donne. Ses prestations face au Bayern, où il a fait partie des rares parisiens à être au niveau de l’enjeu, ont aussi convaincu les décideurs parisiens.

Les options de voir le joueur prolonger sont donc bien plus élevées qu’il y a quelques semaines, quand son sort semblait scellé. Le média précise en revanche qu’il n’y a pas encore eu d’offre de la part de la direction, et que tout devrait se jouer en juin. On peut aussi imaginer que le futur coach du PSG, dans le cas où Galtier soit démis de ses fonctions, aura son mot à dire. Le journal ibérique précise tout de même qu’en cas d’offre officielle à Ramos, son salaire serait revu à la baisse, ce qui pourrait être un problème…