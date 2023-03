Inter-PSG : les déclarations inquiétantes sur l’état physique de Milan Skriniar

La suite après cette publicité

Certains diront que le karma tournant autour du Paris Saint-Germain a encore frappé. Depuis qu’il évolue à l’Inter (2017), Milan Skriniar s’est très rarement blessé. Pilier de la défense nerazzurra, le Slovaque de 28 ans n’a raté qu’une poignée de matches sur blessure ces six dernières années. Mais depuis que son départ acté au PSG en fin de saison a été révélé, l’ancien pensionnaire de la Sampdoria a disparu des écrans radars. Touché au dos, Skriniar inquiète. Pourtant, le natif de Žiar nad Hronom a fait le déplacement pour rejoindre sa sélection nationale. Mais son rassemblement n’a pas duré très longtemps. Et en France, où les Parisiens suivent avec attention son cas, l’inquiétude est de mise.

« Le capitaine de la Slovaquie, Milan Skriniar, est arrivé aujourd’hui (hier) au camp d’entraînement de l’équipe nationale. Souffrant de problèmes de dos depuis un certain temps, il a subi des examens médicaux complémentaires lundi. C’est pourquoi il n’a pas pu recevoir personnellement le trophée du footballeur de l’année 2022. Il a également été examiné par les médecins de l’équipe nationale Zsolt Fegyveres et Jozef Almási à l’hôtel Delfín de Senec. L’état de Milan est tel qu’il ne pourra jouer aucun des deux premiers matches des éliminatoires du Championnat d’Europe 2024 : à Trnava contre le Luxembourg et à Bratislava contre la Bosnie-Herzégovine », a indiqué la fédération slovaque dans un communiqué sur son site officiel.

Le staff médical slovaque peu rassurant

De son côté, Skriniar ne s’est guère montré plus rassurant. Dans des propos rapportés par Goal Italia, l’Intériste a avoué que son mal de dos provoquait également des douleurs dans ses jambes. « Demain (aujourd’hui), je retournerai à Milan pour consulter sur la suite du traitement, afin de pouvoir retourner sur le terrain le plus rapidement possible. Aujourd’hui, je ne suis pas très bien, j’ai des problèmes de dos, avec des douleurs qui descendent jusqu’à la jambe. Malheureusement, je ne pourrai pas me mettre à la disposition de l’entraîneur pour ces deux matches ». De retour en Italie, le défenseur slovaque parviendra-t-il à se soigner d’ici la fin de la saison ?

Rien n’est moins sûr. Car un membre du staff médical de la Slovaquie a confié aux médias transalpins que le mal dont souffrait le joueur était loin d’être guéri. « Milan m’a contacté pour la première fois il y a environ un mois pour me dire qu’il souffrait d’une douleur dans le dos. À Milan, il a suivi des séances de kinésithérapie et des traitements, mais cela n’a rien changé. Il a également passé une IRM qui a révélé une lésion du disque intervertébral. Il a suivi une thérapie, certes, mais son état s’est aggravé. Aujourd’hui, il ressent des douleurs même au repos. C’est aussi pour cette raison qu’il n’est pas en mesure de nous aider lors des prochains matches de qualification. » Véritable roc transformé en colosse friable juste avant son arrivée au PSG, Milan Skriniar ne rassure pas. Une bonne nouvelle pour le PSG qui compte en faire l’un de ses piliers pour la saison prochaine.