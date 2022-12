Naples : les confidences de Victor Osimhen sur son avenir

La concurrence est prévenue. Depuis le début de la saison, et même depuis plusieurs mois, Victor Osimhen (23 ans) cartonne avec Naples. Ce ne sont pas ses 10 buts en 14 matchs depuis le début de la saison toutes compétitions confondues qui feront dire le contraire. De nombreuses écuries, comme Manchester United, s'intéressent logiquement à l'ancien Lillois, qui a expliqué qu'il n'avait pas vraiment l'intention de faire ses valises.

« C'est l'un des meilleurs clubs d'Europe et je veux gagner ici, a dans un premier temps confié le Nigérian dans les colonnes d'Il Mattino, alors que les Partenopei sont leaders incontestés de Serie A. L'avenir, c'est maintenant, essayer de gagner quelque chose de pertinent en Italie. Il est difficile de penser à quelque chose de mieux que Napoli, l'un des meilleurs clubs d'Italie, en ce moment. Je me concentre uniquement sur cette saison, car nous n'avons encore rien fait. Nous devons gagner quelque chose et ensuite, nous verrons ce qui se passera. »

