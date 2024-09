Samir Nasri et AmineMaTue envisagent d’acheter un club

Consultant sur Canal+, Samir Nasri (37 ans) avait rechaussé ses crampons en juin dernier à l’occasion de la Kings World Cup. L’ancien joueur d’Arsenal et de Manchester City avait été sélectionné par le streameur AmineMaTue. Et d’après ce dernier, les deux hommes pourraient de nouveau collaborer sur un projet lié au football.

«J’ai des trucs à finir encore mais je vous l’ai toujours dit, j’ai un rêve, c’est d’acheter un club de foot. J’aimerais l’acheter (le club), vous streamer les matchs et monter le plus haut possible. Créer une histoire de fou. Je suis en train de brancher Samir (Nasri), j’ai envie de le faire avec lui. Je vais acheter un club de foot avec Samir Nasri. Je le prends en otage là, mais je vous jure qu’il est chaud. Je pense qu’il est chaud. J’achète un club de foot avec Samir Nasri et ce sera le divertissement ultime. Ce sera incroyable.» Affaire à suivre donc…