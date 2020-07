Mercato : il y a des bonnes affaires à saisir à Watford

Ce dimanche, la Premier League a rendu son verdict. Liverpool, Chelsea et les deux Manchester participeront à la phase de groupes de la prochaine Ligue des Champions et Leicester jouera la Ligue Europa. Dans le bas de tableau, Bournemouth, Norwich et Watford descendent en Championship, alors qu'on imaginait que ce serait Aston Villa, qui aurait droit à une descente cette saison. Par conséquent, il faudra voir quels joueurs voudront quitter ces écuries.

Du côté de Watford, il y a quelques éléments qui devraient attirer l'attention. Du côté des milieux de terrain, on retrouve de nombreux éléments que nous connaissons bien dans l'Hexagone. En effet, Étienne Capoue (32 ans) est dans l'effectif, tout comme Abdoulaye Doucouré (27 ans), pisté un temps par de très grosses écuries anglaises et européennes (le PSG, Everton, qui avait même proposé 40 millions d'euros, et Tottenham).

Que va faire Troy Deeney ?

Au rayon des offensifs aussi, quelques éléments intéressants. En tout premier lieu, l'ancien Rennais Ismaïla Sarr (22 ans). Sa puissance et sa capacité d'accélération, qui avait fait beaucoup de mal à Liverpool lors de la seule défaite des Reds cette saison, peut plaire en Premier League et rien ne dit qu'il sera disposé à évoluer dans l'antichambre de l'élite anglaise. Danny Welbeck, arrivé cette année, mais qui a connu Arsenal et Manchester United, pourrait se laisser tenter par un départ.

Enfin, le capitaine, Troy Deeney, qui a inscrit dix réalisations en Premier League cette saison et qui n'a connu que les Hornets, pourrait avoir envie d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs et nul doute que l'équipe qui le récupérerait ferait un bon petit coup malgré ses 32 années. Il ne faut pas oublier non plus le feu follet espagnol Gerard Deulofeu (26 ans), qui a quand même tout de la bonne pioche pour un club promu comme Leeds ou un club de milieu de tableau anglais. Reste maintenant à savoir si Watford subira un exode ou si le club fera tout pour convaincre ses hommes forts de rester et de remonter directement en Premier League.