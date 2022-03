Real-PSG : l'UEFA ouvre une procédure disciplinaire à l'égard d'Al-Khelaïfi et Leonardo

La fin de soirée houleuse de Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo dans les couloirs du Santiago Bernabéu suite à la défaite et l'élimination du Paris SG face au Real Madrid ce mercredi risque de ne pas rester sans suite. Selon les informations de L'Équipe, l'UEFA ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre des deux hommes.

Pire, l'instance dirigeante du football européen se penchera plus généralement sur l'attitude du club de la capitale dans son ensemble au sortir de cette immense déception. Au regard du rapport de l'arbitre de la rencontre et des premières informations en provenance d'Espagne, les sanctions ne devraient pas tarder à tomber. Et elles s'annoncent salées...