Le RB Leipzig met déjà Xavi Simons sur le marché !

« Le RB Leipzig a trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain pour le transfert de Xavi Simons. Le joueur offensif de 21 ans a été prêté aux Red Bulls à l’été 2023, qui a été prolongé d’un an en août 2024. Cette semaine, les parties se sont mises d’accord sur un transfert pour le Néerlandais. Son contrat court jusqu’en 2027. En 60 matchs de compétition pour le RB Leipzig jusqu’à présent, le joueur national a marqué 15 buts et fourni 19 passes décisives ». Fin janvier, le RB Leipzig confirmait la signature définitive de Xavi Simons, jusqu’ici prêté par le PSG.

Un investissement conséquent de la part du club allemand, qui a tout de même mis 50 millions d’euros hors bonus sur la table pour s’offrir le joueur de La Masia, encore très bon sur cet exercice 2024/2025 malgré une blessure de deux mois en première partie de saison. Et surtout, le club de Bundesliga n’est pas forcément coutumier de telles dépenses. Mais derrière ce gros chèque, il y a un plan bien précis, comme l’indique le quotidien catalan Sport.

Leipzig veut s’en mettre plein les poches

Leipzig aurait ainsi l’intention de mettre Simons sur le marché dès le mercato estival. Et ce, avec la volonté de faire une grosse plus-value, six mois après l’avoir recruté définitivement. L’écurie allemande aurait d’ailleurs fixé un prix de 100 millions d’euros juste pour démarrer les négociations avec les potentiels intéressés. Soit un x2 en l’espace de six mois.

Et ça tombe bien, il y a énormément de clubs intéressés par les services de l’ancien du PSG. En Angleterre, puisque Manchester City est intéressé et Pep Guardiola le verrait comme un remplaçant idéal pour Kevin de Bruyne. Manchester United serait aussi intéressé, alors qu’Arne Slot adore le profil de son compatriote et aimerait bien l’avoir à Liverpool. Un des gros feuilletons du prochain mercato, sans aucun doute…