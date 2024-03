Eden Hazard ne veut pas s’engraisser

Jeune retraité après la fin de son aventure au Real Madrid, Eden Hazard (33 ans) a avoué qu’il aurait pu continuer à jouer lors d’un entretien accordé à l’Evening Standard. «Bonne question. Je le pense, mais j’ai décidé que jouer au football était fini parce que j’avais beaucoup de blessures et je n’ai aucun regret.» Il profite à présent de son temps libre en famille. «J’apprécie beaucoup. Mon football me manque un peu, surtout d’être avec les gars dans le vestiaire, mais je peux faire ce que je veux maintenant. J’ai des enfants et une famille. Je peux aller en Belgique pour voir ma famille, mes frères et mes parents. Je peux faire beaucoup de choses.»

Le Belge continue malgré tout de s’entretenir et ne veut pas s’engraisser. «Je ne veux pas ressembler à Peppa Pig ! Je joue au tennis, au padel, je cours un peu, je joue au football avec mes amis et je reste actif.» Le natif de La Louvière, qui a fait récemment un passage au LOSC, va revenir prochainement à Chelsea. Il va participer le 9 juin prochain à un match de charité avec l’Unicef. «C’est juste un match amical, mais quand on joue au football, on veut gagner. J’ai vu l’équipe aujourd’hui. C’est une assez bonne équipe avec quelques anciens joueurs et de bons amis, alors amusons-nous, marquons des buts et rendons les fans heureux.» Un programme sympathique.