France - Grèce : Didier Deschamps satisfait de la performance des Bleus

La suite après cette publicité

Ce lundi, l’équipe de France a conforté la première place de son groupe dans les éliminatoires à l’Euro 2024 en s’imposant au Stade de France face à la Grèce (1-0). Décevants en première période, les Bleus ont rectifié le tir lors du second acte.

Une performance qui rend néanmoins heureux Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus, qui s’est dit satisfait de ses joueurs : «On continue de gagner les matches, on sait jamais ce qui peut se passer en fin de match, on a fait le plein de points, 6 en mars et 6 là. On a fait ce qu’il fallait pour gagner ce match, on ne s’est pas mis à l’abri pour la fin de match mais je suis très satisfait de ce que les joueurs ont fait. On a moins d’expérience avec ce groupe par rapport à celui d’il y a six mois mais je suis très content de ce qu’ils ont fait. On est dans une période compliquée, c’est une bonne chose.»

À lire

Vidéo : Twitter se prosterne devant le nouveau record de Kylian Mbappé