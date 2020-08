L'Atalanta a un accord de principe pour Aleksey Miranchuk

C'est un très joli coup que vient de s'offrir l'Atalanta. Voulant se renforcer offensivement avec notamment la situation compliquée autour de Josip Ilicic (32 ans), la Dea a trouvé son bonheur avec Aleksey Miranchuk (24 ans). Arrivant en fin de contrat en juin 2021, le milieu de terrain russe reste sur une saison pleine (16 buts et 5 passes décisives en 32 matches toutes compétitions confondues) et a refusé une prolongation XXL pour signer en Italie. Le transfert est estimé à 14,5 millions d'euros.

Le transfert est soumis à la bonne tenue de la visite médicale et sera officiel juste après. Le joueur a également tenu à dire adieu à ses supporters dans un communiqué : «je tiens à remercier tous les fans de Lokomotiv. Ici, avec vous, je suis devenu un footballeur professionnel et un homme. Avec vous, nous avons tout gagné. Avec une âme pure, je tiens à remercier tout le monde d'être là dans les moments difficiles et faciles. Il est temps de réaliser mon rêve. Je sais que vous vous inquiéterez pour moi. Et je suis là pour vous. Je ne dis pas au revoir! À plus!»