Brest - PSG : les compositions probables

Dans quelques heures, les amateurs de ballon rond connaîtront le nom du champion de France 2020-2021 : ce sera le LOSC, le Paris Saint-Germain ou l'AS Monaco. Si les Dogues se déplacent à Angers et que le club du Rocher se rend à Lens, les Parisiens ont eux aussi un déplacement périlleux. Au Stade Francis-Le Blé, les récents vainqueurs de la Coupe de France vont défier un Stade Brestois 29 surmotivé.

Car si le PSG a besoin d'une victoire et d'une contre-performance du LOSC pour être champion, le club breton joue aussi très gros ce soir. Seizièmes de Ligue 1 avec un seul point de plus que le FC Nantes, dix-huitième et barragiste, les Brestois doivent eux aussi prendre les trois points pour assurer leur maintien. Un nul - et même une défaite - pourrait également suffire mais tout dépendra aussi, dans ce cas, du résultat des Canaris. Deux enjeux bien différents donc et les entraîneurs vont sortir l'artillerie lourde.

Neymar et Kimpembe de retour

Pour ce qui semble être son dernier match à la tête du SB29, Olivier Dall'Oglio va partir sur un 4-2-3-1 avec Larsonneur dans les cages protégé par Faussurier, Chardonnet, Duverne et Perraud. Dans l'entrejeu, Magnetti et Blekbla vont composer le double-pivot. Charbonnier prendra lui la place du numéro 10 avec Honorat et Faivre dans les couloirs, et enfin Mounié à la pointe de l'attaque.

Côté parisien, Mauricio Pochettino est toujours privé des blessés Letellier, Kurzawa, Benat et Verratti, mais peut compter sur les retours de suspension de Neymar et Kimpembe qui avaient raté la finale. Dans le 4-2-3-1 de l'Argentin, Navas sera au but. Florenzi, Marquinhos, Kimpembe et Diallo composeront eux la défense avec Gueye et Paredes devant eux. Pour le quatuor d'attaque, l'ancien coach de Tottenham va envoyer du lourd avec Di Maria, Neymar et Mbappé derrière Icardi. Rendez-vous à 21h dans le Finistère pour le match le plus important de la saison pour les deux équipes.

