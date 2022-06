OL : 3 offres américaines pour l'entrée au capital

En mars dernier, l'Olympique Lyonnais et ses partenaires mettaient en vente les parts de Pathé et d'IDG, à hauteur de 40% du capital du club. L'objectif étant d'apporter plus d'argent à l'OL tout en permettant à Jean-Michel Aulas de garder le pouvoir décisionnel. Après avoir donc reçu cinq offres, il n'en resterait désormais plus que trois, et elles seraient toutes américaines selon RMC Sport.

L'offre la mieux placée serait celle d'un fonds de pension américain, proche du milieu du basket et de la NBA, et qui verrait d'un bon œil la présence de Tony Parker à l'OL. Il y a ensuite l'offre de Forster Gillett, appartenant à une famille impliquée dans le sport et qui était propriétaire de Liverpool à la fin des années 2000. Enfin, la dernière offre serait celle de John Textor, un homme d'affaires ayant des parts dans plusieurs clubs comme Botafogo ou Crystal Palace. Pour le moment, aucune information sur le montant et la date de la future transaction n'a été communiquée.