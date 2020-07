Les détails de l'offre du LOSC pour Alfredo Morelos

Pisté depuis deux bonnes années en Ligue 1 (Nice, OM et Rennes notamment), le gaucher Alfredo Morelos n'a jamais été aussi proche de débarquer en France. Comme annoncé plus tôt dans la journée, le LOSC a trouvé un accord avec le joueur visiblement très chaud à l'idée d'évoluer chez les Dogues. Si le salaire proposé par Lille au joueur n'a pas fuité, nous pouvons vous révéler qu'il s'agit d'un bail de quatre saisons. Mais si Luis Campos et le joueur ont trouvé un accord, ce n'est pas tout à fait le cas entre le LOSC et les Rangers. Selon nos informations, le club nordiste a proposé 15 M€ (+2 M€ de bonus) pour s'offrir les talents de l'international colombien (7 sélections - 1 but) sous contrat avec le club écossais jusqu'en juin 2023.

Insuffisant pour convaincre les Rangers qui espèrent au moins 20 M€ pour libérer le buteur très apprécié par Steven Gerrard. Pour rappel, le redoutable attaquant colombien au sang chaud (6 rouges et 26 jaunes toutes compétitions confondues sur les 3 saisons passées en Écosse) est avant tout un buteur. Depuis son arrivée en provenance de l'HJK Helsinki, Morelos a inscrit 56 buts en 118 matches avec les Glasgow Rangers. Il s'agirait d'une excellente pioche pour le club coaché par Christophe Galtier en quête de renforts offensifs depuis le départ officiel de Loïc Rémy et celui probable de Victor Osimhen.