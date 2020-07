Lille : Luis Campos a trouvé un accord avec Alfredo Morelos

La suite après cette publicité

Le LOSC devrait être un agitateur du mercato en Ligue 1. Après avoir passé, avec succès, la direction de contrôle de gestion des clubs de football (DNCG), le LOSC s'apprête à céder deux éléments. Le premier se nomme Victor Osimhen et devrait s'engager avec le Napoli, tandis que le défenseur Gabriel serait le second à quitter le navire. Dans le sens des arrivées, il se passe aussi énormément de choses puisqu'il faudra compenser ses départs et se renforcer pour la saison prochaine.

Comme nous vous le révélions, les Dogues pistent Sven Botman, le jeune défenseur de l'Ajax Amsterdam (20 ans), et tout est quasiment bouclé pour son arrivée. Pour les renforts offensifs, Burak Yilmaz, l'attaquant international turc du Besiktas, devrait débarquer. En outre, les Lillois seraient sur la piste de Jonathan David, le Canadien, qui évolue du côté de la Belgique et de La Gantoise. Mais c'est loin d'être tout et Luis Campos est au four et au moulin.

Il a le sang chaud

Ainsi, selon les informations de RMC Sport, les Nordistes chercheraient à recruter l'attaquant des Glasgow Rangers, Alfredo Morelos (24 ans), longtemps annoncé en France par le passé. Auteur de 18 buts en 34 rencontres (26 titularisations) toutes compétitions confondues cette saison, le Colombien serait emballé par le projet lillois, qui lui a été présenté lors d'un rendez-vous par le conseiller du président Gérard Lopez, Luis Campos. Les deux parties ont même un accord.

Toutefois, il va falloir maintenant passer aux choses sérieuses et négocier avec les Glasgow Rangers, où le joueur est sous contrat jusqu'en 2023. Toujours selon les informations de la radio, le club écossais aurait déjà trouvé un remplaçant à leur buteur. Le sang chaud du joueur (6 cartons jaunes, 2 cartons rouges cette saison) pourrait bien dynamiser les rencontres des joueurs de Christophe Galtier l'année prochaine.