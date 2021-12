Coupe Arabe : le programme des demi-finales

Suite au résultat du dernier quart de finale entre le Maroc et l'Algérie qui a conduit à la qualification de l'Algérie, on connaît désormais les quatre demi-finalistes de la Coupe Arabe. Ainsi, les Verts rejoignent le Qatar, la Tunisie et l'Égypte dans le dernier carré.

Ainsi, la première demi-finale se tiendra le mercredi 15 décembre à 16h et mettra aux prises la Tunisie et l'Égypte. Un peu plus tard à 20h, le pays hôte, le Qatar, affrontera l'Algérie. Les vainqueurs de ces deux matches se retrouveront en finale le samedi 18 décembre à 16h.

Demi-finales :

Mercredi 15 décembre à 16h : Tunisie - Egypte (FIFA TV)

Mercredi 15 décembre à 20h : Qatar - Algérie (FIFA TV)

Finale :