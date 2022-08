L1 : le groupe niçois pour la réception de l'OM

Ce dimanche, c'est l'un des chocs de cette 4ème journée de Ligue 1 à 15 h entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille. Les Aiglons viennent de publier le groupe qui affrontera les Olympiens dans ce Classique du Sud. Lucien Favre pourra compter sur sa nouvelle recrue fraîchement arrivée en provenance d'Arsenal : Nicolas Pépé.

Plusieurs absences notables sont à souligner, comme celle de Mario Lemina et Jean-Clair Todibo tous deux suspendus. Les Niçois restent sur une qualification en prolongation face au Maccabi Tel Aviv (2-1 sur les deux rencontres), avec un but sublime de la recrue Alexis Beka Beka. D'autres joueurs ne sont pas dans le groupe comme Morgan Schnederlin et Flavius Daniliuc.

