Argentine : Scaloni compare Lionel Messi et Roger Federer

Encore une fois double buteur face à la Jamaïque (3-0), Lionel Messi a de nouveau brillé avec l'Albiceleste. Une performance saluée par son entraîneur, Lionel Scaloni, qui a même osé comparé l'Argentin à Roger Federer, récemment retraité du monde du tennis. « C'est comme ça que ça s'est passé avec Federer, qui a pris sa retraite et tout le monde était excité, car il ne jouera plus.»

«Et combien d'entre nous aimeraient le revoir jouer au tennis. C'était merveilleux... La même chose arrivera avec lui (Messi) et bien plus encore parce que le football génère quelque chose de beaucoup plus fort. C'est pourquoi nous devons en profiter... » a-t-il déclaré en conférence de presse d'après-match. Une véritable déclaration d'amour pour la Pulga.