Accord de principe entre Arkadiusz Milik et l'OM

Arkadiusz Milik se rapproche encore un peu plus de l'Olympique de Marseille. Les directions napolitaines et marseillaises sont toujours en discussions pour faire venir l'attaquant polonais de 26 ans sur la Canebière. TMW révélait un peu plus tôt dans la journée l'existence de négociations pour un prêt du joueur jusqu'à la fin de la saison, avec une option obligatoire d'achat de 7 M€.

La suite après cette publicité

Pour cela, Milik doit prolonger son contrat à Naples puisqu'il prend fin en juin prochain, ce qui arrangerait à peu près tout le monde dans cet accord. En parallèle, RMC Sport affirme ce vendredi soir qu'un accord de principe a déjà été trouvé entre l'attaquant et l'Olympique de Marseille sur les termes d'un contrat.