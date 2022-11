CdM 2022 : Hugo Lloris élogieux envers Richarlison et le Brésil

Invité à réagir au premier succès de la sélection brésilienne (2-0 face à la Serbie), Hugo Lloris s'est montré très élogieux à l'égard d'une sélection qu'il considère comme l'un des principaux favoris à la victoire finale. Saluant leur performance pour leur entrée dans la compétition, il a également eu quelques mots pour Richarlison, son coéquipier à Tottenham, double buteur ce jeudi.

La suite après cette publicité

« Neymar est quand même une icône du football mondial. Je ne vais pas en parler plus longtemps, je ne connais pas la gravité de sa blessure. Pour Richarlison, je suis très content pour lui, c'est le joueur le moins attendu du onze, c'est un joueur de grande qualité, un battant qui ne lâche rien, un renard des surfaces. Il a également ce génie, comme il a pu le démontrer sur ce deuxième but. C'est une bonne chose pour lui. Le Brésil, on connaît son statut de favori. Ce n'est jamais évident de démarrer le premier match, face à une équipe bien organisée », a ainsi déclaré le capitaine de l'équipe de France.

A l'occasion de la Coupe du Monde, Parions Sport en Ligne vous propose votre premier pari doublé jusqu’à 100€ et 10€ offerts sans dépôt avec le code FMCDM. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive. Misez 10 € sur un premier but d’Olivier Giroud coté à 5,40, pour remporter 54€. (cotes soumises à variation)