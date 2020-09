Dijon attaqué pour l'espoir Amir Arli

Ça bouge à Dijon ! Alors qu'Alex Runarsson (25 ans) s'apprête à rejoindre Arsenal, le club bourguignon est attaqué pour un de ses grands espoirs Amir Arli (17 ans). Le milieu de terrain, né en 2003, a réalisé un joli parcours en Gambardella la saison passée et a même eu droit à 3 apparitions dans le groupe de Stéphane Jobard en Ligue 1 en ce début de saison.

Passé par Jura Sud, le jeune homme reste sur des saisons très convaincantes et a déjà connu plusieurs sélections de jeunes avec la Turquie, pays de naissance de ses parents, et avec la France. Selon nos informations, la Juventus, le Valence CF, l'AS Monaco et le Borussia Mönchengladbach sont à l'affût et prêts à passer à l'action alors que son contrat aspirant au DFCO prend fin en juin 2021. Un dossier de plus à gérer pour les Dijonnais.