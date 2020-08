PL : un code de conduite à signer pour revenir en tribune ?

Tous les fans du ballon rond espèrent une seule chose, et ce depuis un certain temps : savoir quand est-ce qu’ils pourront retourner soutenir leurs équipes respectives dans leurs stades résonants vides depuis la reprise. Selon The Sun, ce retour en tribune ne serait pas loin d’être acté en vue du mois prochain, en ce qui concerne le championnat anglais de Premier League.

Mais les fans devraient avoir des restrictions bien précises. En effet, le média britannique nous informe que les supporters devront signer un code de conduite dans lequel il est inscrit qu’il sera interdit de chanter, et ce par peur de propager le virus à d’autres fans. Si les diffuseurs de télévision ont depuis la reprise mis en place une atmosphère artificielle composée de chants et autres types d’ambiance, un retour en tribune des vrais supporters redonnerait néanmoins un peu plus d’entrain aux matches de football.