Que doit faire le PSG avec Xavi Simons ?

Xavi Simons monte en puissance. Grand espoir du football batave, le jeune milieu offensif, passé par le Barça et le PSG, semble clairement avoir franchi un palier au cours des derniers mois. Impressionnant sous les couleurs du PSV Eindhoven, le gamin d’Amsterdam - qui soufflera sa 20e bougie le 21 avril prochain - réalise tout simplement sa meilleure saison depuis le début de sa carrière. Auteur de 15 buts et 8 passes décisives en 37 matches toutes compétitions confondues, le Néerlandais se retrouve, logiquement, au cœur du débat à quelques mois d’un mercato estival qui s’annonce d’ores et déjà bouillant.

Xavi Simons s’éclate loin de Paris !

Un intérêt d’autant plus prononcé quand on connaît les détails de sa situation contractuelle. Transféré librement en juillet dernier après une expérience pour le moins contrastée dans la capitale française - Xavi Simons n’a jamais profité d’un temps de jeu conséquent au sein de l’effectif parisien (11 apparitions au total avec le groupe professionnel) - l’international hollandais (1 sélection) pourrait, malgré tout, faire son retour chez les Rouge et Bleu. La raison ? Les hautes sphères du PSG avaient pris soin d’inclure une clause de rachat prioritaire dans le contrat de Simons au moment de son transfert vers le PSV Eindhoven.

Xavi Simons couvert d’éloges par Rafael van der Vaart

Dès lors, si le club parisien, disposant d’une clause de rachat qui s’élève à 12M€, souhaite racheter le milieu de terrain, les dirigeants néerlandais seront contraints de le laisser partir. Interrogé à ce sujet lors d’un entretien accordé à BNR Radio, le directeur général du PSV, Marcel Brands, a d’ailleurs confirmé l’existence de cette clause valable jusqu’en juin 2024. «Pendant longtemps, il a semblé qu’il ne serait que prêté. Son contrat arrivait à expiration et nous nous sommes toujours engagés à le sécuriser définitivement. Cette clause a été créée avec l’idée : ‘j’ai aussi fait une partie de ma formation là-bas et je ne veux pas fermer cette porte définitivement’», a ainsi confié le dirigeant néerlandais, bien décidé à prolonger sa pépite pour contrarier une éventuelle manœuvre parisienne.

Un possible retour au PSG ?

«Nous allons nous engager avec lui pour que cette clause soit supprimée. Nous allons bientôt lui en parler. Je pense que nous avons prouvé que nous pouvions offrir quelque chose. […] J’ai eu une première discussion avec son agent et nous allons bientôt nous asseoir tranquillement avec lui et son frère pour en discuter», affirmait, en ce sens, le responsable de l’actuel 4e du championnat hollandais avant d’évoquer d’autres pistes envisagées par l’intéressé : «je pense qu’il aimerait aussi jouer en Premier League bientôt». Une chose est sûre, si le PSV va tout faire pour prolonger son crack de 19 ans - la presse néerlandaise annonce, à ce titre, que le PSV souhaiterait obtenir un accord avec le joueur avant le début de l’été - et que l’international Oranje ne ferme aucune porte, le champion de France en titre pourrait (encore) avoir son mot à dire.

Promis à un très bel avenir, l’ancien pensionnaire du centre de formation du PSG doit-il alors être une priorité pour Luis Campos lors du prochain mercato estival ? À en croire le discours de nombreux supporters parisiens et au regard des performances actuellement proposées par le protégé de Ruud van Nistelrooy, difficile d’en douter. Sonnés par une nouvelle élimination décevante en Ligue des Champions (0-3 sur la double confrontation face au Bayern Munich en 8e de finale), les dirigeants franciliens semblent d’ailleurs, d’ores et déjà, tournés vers l’avenir. Dans cette optique, six joueurs ont été ciblés afin d’entourer Kylian Mbappé, toujours au centre du projet. Pour le reste ? Les places sont à prendre et Xavi Simons, frustré par son temps de jeu lors de son passage dans la capitale française, pourrait clairement avoir sa carte à jouer.

Dans l’entrejeu des Rouge et Bleu, Marco Verratti, récemment prolongé, reste certes indéboulonnable et dispose des faveurs de sa direction malgré une erreur coupable lors du match retour en Bavière. À ses côtés, Vitinha, recruté l’été dernier, a alterné le bon et le moins bon au milieu de terrain mais conserve, malgré tout, la confiance du staff. Parfois aligné dans un rôle de sentinelle, souvent présent en 8 mais également essayé par Christophe Galtier en tant que numéro 10, le Portugais devrait donc s’offrir une deuxième saison dans la capitale. Reste désormais à connaître l’identité de ceux qui les accompagneront. Alors que Carlos Soler, Renato Sanches ou encore Fabian Ruiz semblent se diriger vers un départ, Xavi Simons apparaît comme un réel enjeu du prochain mercato parisien. Reste désormais à savoir ce que décidera la direction parisienne, sous pression après les récentes déclarations du board néerlandais. Le temps presse…