OM-Ajax : Joaquin Correa cartonne Steven Berghuis sur Instagram

Titularisé hier par Gennaro Gattuso à l’occasion du choc entre l’Olympique de Marseille et l’Ajax Amsterdam, Joaquin Correa a dû quitter la pelouse de l’Orange Vélodrome peu après l’heure de jeu après un très vilain tacle par derrière de Steven Berghuis. Et visiblement, ce dernier n’a pas été très gentleman après le match.

« Je ne te connais pas, mais tu as eu le culot de venir me parler après le match et de me dire que ce n’était rien, au lieu de t’excuser ou de te préoccuper de mon état ! Entre collègues, le respect et les codes de conduite passent avant tout ! On se verra bientôt ! », a posté l’Argentin en story sur son compte Instagram.