Monaco piste la pépite belge Albert Sambi Lokonga

Présent dans la liste des réservistes de la Belgique de Roberto Martinez pour l’Euro 2020, Albert Sambi Lokonga connaît une saison exceptionnelle. À seulement 21 ans, le milieu de terrain droitier est déjà l’un des futurs grands joueurs des Diables Rouges. Titulaire et capitaine du côté d’Anderlecht cette saison, il pourrait quitter le club cet été et ne plus porter la tunique mauve l’année prochaine.

D’après Sud Info, le nom de l’AS Monaco est récemment venu se greffer à la liste des prétendants qui comprend également Séville, Leverkusen ou encore Arsenal. Le média belge ajoute que le joueur est quasi certain de quitter Anderlecht au mercato, alors que son remplaçant a déjà été ciblé, en la personne de Fausto Vera le milieu de terrain argentin du même âge, qui joue avec Argentinos Juniors et les moins de 23 ans de l’Albiceleste.