Euro 2020 : le onze type des U23

Très intéressant, l'Euro 2020 a laissé une belle place aux jeunes talents. De nombreux joueurs de moins de 23 ans se sont illustrés et au poste de gardien Gianluigi Donnarumma (Italie, 22 ans) était le choix le plus logique. Le portier de la Nazionale a été brillant avec trois clean sheets lors de la compétition ainsi que quatre petits buts encaissés en sept matches. Souvent décisif, il sort le penalty d'Alvaro Morata qui a permis aux Transalpins de rallier la finale de la compétition. En finale, il est rentré dans la tête des attaquants anglais en perturbant Marcus Rashford puis en détournant les tirs de Jadon Sancho et de Bukayo Saka. Pour constituer la défense, il n'y a pas eu un latéral droit de 23 ans ou moins qui a été exceptionnel et c'est le polyvalent défenseur central Eric Garcia (Espagne, 20 ans) qui va occuper ce poste. Remplaçant en début de compétition, le nouveau joueur du FC Barcelone a su prendre la place de titulaire à Pau Torres avec trois titularisations brillantes contre la Slovaquie (5-0), la Croatie (5-3 après prolongations) et l'Italie (1-1, 4-2 aux tirs au but). Pour une première compétition internationale, il a plus que tenu son rang. Autre phénomène de précocité, Ilya Zabarniy (Ukraine, 18 ans) prend place dans l'axe de la défense. Étonnant de maturité, celui qui vit sa première saison en professionnel a livré des copies superbes contre les Pays-Bas (défaite 3-2) et la Suède (victoire 2-1 après prolongations). L'avenir s'annonce brillant pour le joueur du Dynamo Kiev.

La suite après cette publicité

Pour l'accompagner en charnière sur l'axe gauche, on retrouve Attila Szalai (Hongrie, 23 ans). Le joueur de Fenerbahçe a fait preuve d'une grande maturité aux côtés du vétéran de Leipzig Willi Orban. Solide dans les duels, souvent bien placé, intéressant dans l'anticipation, il n'est pas étranger à la solidité hongroise qui a failli permettre aux Magyars de s'extraire du groupe F (avec le Portugal, la France et l'Allemagne). Dernier membre de la défense côté gauche, Vitaliy Mykolenko (Ukraine, 22 ans) est l'autre ukrainien de cette équipe type U23. Remuant sur son côté gauche, assez propre dans ses interventions, il a parfois apporté le danger. Assez régulier sur la compétition, il a vécu un apprentissage intéressant. Au milieu de terrain maintenant, difficile de trouver meilleure sentinelle que Declan Rice (Angleterre, 22 ans) sur la compétition parmi les jeunes joueurs. Celui qui brille du côté de West Ham n'est pas étranger à la grosse solidité des Three Lions (2 buts encaissés en 7 matches et 5 clean sheets) et il a formé un duo redoutable avec Kalvin Phillips dans l'entrejeu anglais.

Pedri et Mikkel Damsgaard en tête de file

Devenu remplaçant suite au retour de Marco Verratti, Manuel Locatelli (Italie, 23 ans) livre tout de même un tournoi de haut vol. Brillant contre la Turquie (3-0), auteur d'un doublé contre la Suisse (3-0), il a aussi fait de belles entrées contre l'Autriche (2-1 après prolongations) et l'Espagne (1-1, 4-2 aux tirs au but). Un tournoi rondement mené pour un des joueurs qui symbolise le retour de la sélection italienne sur le devant de la scène. Plus jeune élément de son équipe, Pedri (Espagne, 18 ans) est peut-être celui qui a le plus brillé. S'affirmant malgré son âge comme le maître à jouer de la Roja, il a élu homme du match par notre rédaction contre la Croatie et l'Italie. Sur les six matches qu'il a disputés, il a été très régulier et n'a jamais déçu. La ligne offensive est d'abord constituée de Federico Chiesa (Italie, 23 ans). Le joueur de la Juventus a débuté en tant que joker avant de prendre une place de titulaire. Ses buts contre l'Autriche (2-1 après prolongations) et l'Espagne (1-1, 4-2 aux tirs au but) ont été précieux et il a terminé la compétition comme un boulet de canon avec une belle finale. Sur l'autre aile, on retrouve Bukayo Saka (Arsenal, 19 ans). Certes, positionné à droite avec l'Angleterre, le jeune Gunner a su se frayer une place de titulaire contre toute attente suite au cas contact au Covid-19 de Phil Foden. Excellent contre la République Tchèque (1-0) où il s'est vu refuser un but, il a aussi mis la pagaille dans la défense allemande (2-0) et provoque le but de l'égalisation contre le Danemark (2-1 après prolongations). Son tir au but manqué en finale lors de la défaite contre l'Italie (1-1, 3-2 aux tirs au but) ne change rien et c'est une belle première compétition pour l'ailier d'Arsenal.

Enfin, Mikkel Damsgaard (Danemark, 21 ans) occupe la pointe de l'attaque. Très mobile sur le domaine offensif avec sa sélection, le joueur de la Sampdoria a régalé. Techniquement irréprochable, il a su se montrer décisif lors de moments clefs comme en délivrant son équipe contre la Russie (4-1) ou en ouvrant le score face à l'Angleterre (défaite 2-1 après prolongations). Également auteur d'une passe décisive face au Pays de Galles (4-0), le natif de Jyllinge a sans doute été la grande révélation de l'Euro. Au-delà de ce onze type, plusieurs joueurs ont mérité d'être nommés comme mentions honorables. Défensivement, on peut penser au jeune Josko Gvardiol (Croatie, 19 ans) qui a montré son talent en phase de poules avant de vivre un match très compliqué en huitième de finale contre l'Espagne (défaite 5-3 après prolongations). Vis-à-vis des milieux de terrain, on ne pouvait pas oublier Renato Sanches (Portugal, 23 ans) qui a été stratosphérique quand il a joué, mais qui paye son faible nombre de titularisations (2) et la sortie précoce de sa sélection. Scénario un peu identique pour Nikola Vlasic (Croatie, 23 ans). Très bon contre l'Écosse (3-1) et intéressant contre l'Espagne (défaite 5-3 après prolongations), le joueur du CSKA Moscou est l'une des satisfactions des Vatreni.

Les Autrichiens Christoph Baumgartner (Autriche, 21 ans) et Xaver Schlager (Autriche, 23 ans) ont montré de très belles choses en emmenant leur sélection en huitième de finale d'une compétition pour la première fois de leur histoire. Andras Schäfer (Hongrie, 22 ans) et Mykola Shaparenko (Ukraine, 22 ans) sortent également d'un bon tournoi. Offensivement, Kai Havertz (Allemagne, 22 ans) peut faire la grimace. Auteur de deux réalisations, le joueur de Chelsea a été très bon contre le Portugal, la Hongrie et l'Angleterre, mais paye le mauvais tournoi de sa sélection qui lui a empêché de briller davantage. Également éliminés en huitièmes de finale, Alexander Isak (Suède, 21 ans) et Donyell Malen (Pays-Bas, 22 ans) méritaient d'être mentionnés. Parfois irrégulier, Dani Olmo (Espagne, 23 ans) livre tout de même une jolie copie avec 3 passes décisives sur la compétition et un bel apport dans le jeu de la Roja. Excellent quand il a joué contre la Finlande (2-0) et l'Italie (défaite 2-1), le Rennais Jérémy Doku (Belgique, 19 ans) n'a pas eu assez de temps de jeu pour intégrer le onze, mais méritait d'être cité. Enfin, Kasper Dolberg (Danemark, 23 ans) aurait pu avoir sa place dans le onze, mais échoue de peu. Auteur de trois réalisations face au Pays de Galles (4-0) et à la République Tchèque, il n'a pas existé en début de tournoi et a loupé sa prestation contre l'Angleterre (défaite 2-1 après prolongations).